Pack verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pack hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 25,67 JPY, nach 18,04 JPY im Vorjahresvergleich.

Pack hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 24,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at