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31.08.2026 06:31:29
Packages: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Packages stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 34,61 PKR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Packages -11,170 PKR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 55,20 Milliarden PKR gegenüber 47,42 Milliarden PKR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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