Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
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01.11.2026 19:00:01
Packaging Corporation of America: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, Packaging Corporation of America (NYSE:PKG) reported earnings of $2.93 per share and expanded margins driven by price realization. How management handles pricing power and integrates acquired assets indicates whether the containerboard (paperboard used for corrugated boxes) manufacturer can protect returns amid shifting demand cycles.
Three takeaways from the call highlight what matters for long-term investors.
Integrating the acquired Greif packaging business generated $0.24 per share in year-over-year gains, boosting profitability through operational improvements and expanded containerboard supply across legacy facilities.
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