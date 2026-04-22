Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
|
22.04.2026 23:17:37
Packaging Corporation Of America Q1 Profit Drops
(RTTNews) - Packaging Corporation of America (PKG) released earnings for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $170.9 million, or $1.91 per share. This compares with $203.8 million, or $2.26 per share, last year.
Excluding items, Packaging Corporation of America reported adjusted earnings of $215.2 million or $2.40 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.3% to $2.36 billion from $2.14 billion last year.
Packaging Corporation of America earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $170.9 Mln. vs. $203.8 Mln. last year. -EPS: $1.91 vs. $2.26 last year. -Revenue: $2.36 Bln vs. $2.14 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Packaging Corp. of America
|
|
|
|
|
|
|
