Packaging präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Packaging hat am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 1,91 USD. Im letzten Jahr hatte Packaging einen Gewinn von 2,26 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 2,37 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,14 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at