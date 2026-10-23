Packaging verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Packaging gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,93 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,51 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,46 Prozent auf 2,60 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at