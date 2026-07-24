Packaging: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Packaging präsentierte am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,67 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,49 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at