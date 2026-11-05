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05.11.2026 06:31:28
PACS Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
PACS Group hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 USD, nach 0,320 USD im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,45 Prozent auf 1,50 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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