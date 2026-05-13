PACS Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PACS Group hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 USD. Im Vorjahresviertel hatte PACS Group 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,22 Prozent auf 1,42 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at