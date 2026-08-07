PACS Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PACS Group lud am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 USD gegenüber 0,310 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1,43 Milliarden USD gegenüber 1,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at