Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
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23.06.2026 07:52:00
PACT: Cloudflare will mit Browserherstellern böswilligen Traffic aussortieren
Browser sollen gegenüber Internetseiten künftig ausweisen, dass Menschen – oder autorisierte KI-Agenten – für den Traffic verantwortlich sind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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