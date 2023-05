PacWest Bancorp-Aktie nachbörslich stärker: PacWest-Erholungsrally geht weiter

Am Mittwoch anstehende Inflationsdaten gelten als wichtigste Orientierungsgröße für die Zinspolitik der Fed. Entsprechend dürfte der Markt nicht weiter vorpreschen.

Dies tun allerdings vorbörslich die Aktien von PacWest Bancorp, die bereits am Freitag um fast 82 Prozent angesprungen waren. Die Papiere des Geldinstituts im Zentrum der Regionalbankenkrise kommen allerdings nach fast 90 Prozent Jahresverlust auch von einem Rekordtief. Am Montag steigen sie im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zweitweise um weitere 1,10 Prozent auf 6,03 US-Dollar. Das Geldinstitut opfert die Dividende für seine Stammaktien, um die Kapitaldecke zu stärken.

/ag/mis

NEW YORK (dpa-AFX)