Padam Cotton Yarns: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Padam Cotton Yarns hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 244,1 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Padam Cotton Yarns 131,1 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,080 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Padam Cotton Yarns 1,97 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 416,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 733,86 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 142,19 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at