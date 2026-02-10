Padam Cotton Yarns präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Padam Cotton Yarns hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,80 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Padam Cotton Yarns 0,400 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 181,8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Padam Cotton Yarns 11,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at