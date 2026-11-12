Padaeng Industry gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Padaeng Industry gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,13 THB beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,280 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,02 Prozent auf 777,8 Millionen THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 664,7 Millionen THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at