Padaeng Industry hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Padaeng Industry veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,28 THB beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,230 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Padaeng Industry in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 664,7 Millionen THB im Vergleich zu 708,0 Millionen THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at