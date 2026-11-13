Padaeng Industry präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Padaeng Industry lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Padaeng Industry hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,280 THB je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 777,8 Millionen THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 664,7 Millionen THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at