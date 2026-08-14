Padaeng Industry: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Padaeng Industry lud am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 THB. Im Vorjahresquartal waren -0,300 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 641,7 Millionen THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 733,1 Millionen THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at