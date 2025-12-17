Paddy Power Aktie
WKN: 591715 / ISIN: IE0002588105
|
17.12.2025 13:03:23
Paddy Power Betfair to pay £2m over problem gambling failings
The Gambling Commission said Paddy Power Betfair did not act quickly enough when customers appeared to be engaged in harmful gamblingWeiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Paddy Power plcmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Paddy Power plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!