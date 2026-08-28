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28.08.2026 06:31:29
Padini gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Padini hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 MYR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 392,1 Millionen MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 365,9 Millionen MYR.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,110 MYR beziffert. Im Vorjahr hatte Padini 0,160 MYR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Padini im vergangenen Geschäftsjahr 1,88 Milliarden MYR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Padini 1,94 Milliarden MYR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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