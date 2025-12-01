Padini legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Padini hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,010 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 401,1 Millionen MYR gegenüber 393,1 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at