Padini verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Padini hat am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 MYR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Padini ein EPS von 0,070 MYR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Padini im vergangenen Quartal 624,5 Millionen MYR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Padini 626,8 Millionen MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at