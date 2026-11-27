Padini hat am 26.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 MYR je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 394,1 Millionen MYR, gegenüber 401,1 Millionen MYR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,73 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at