Padmalaya Telefilms hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Padmalaya Telefilms hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,320 INR. Im Vorjahr waren -0,160 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at