Padmanabh Alloys Polymers verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Padmanabh Alloys Polymers hat am 26.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Padmanabh Alloys Polymers hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1708,22 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 175,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 119,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at