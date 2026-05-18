18.05.2026 06:31:29

PADO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PADO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 11,72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PADO ein Ergebnis je Aktie von -5,450 JPY vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 253,3 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 168,0 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 40,780 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -14,600 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat PADO im vergangenen Geschäftsjahr 854,12 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PADO 619,68 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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