PAE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PAE lud am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,43 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,310 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at