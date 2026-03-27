SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
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27.03.2026 03:06:29
Päckchen von Temu, Shein und Co.: EU führt Bearbeitungsgebühr für Kleinsendungen ein
Massenhaft bestellen Kunden in der EU bei Online-Händlern wie Shein, Temu oder AliExpress. Die Ware ist billig und der Versand auch - doch das könnte sich ändern. Um die Kosten für die Einfuhrkontrolle zu decken, kommt eine neue Gebühr.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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