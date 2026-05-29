Pagaria Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pagaria Energy hat am 27.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Pagaria Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,85 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 INR je Aktie gewesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,000 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,140 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at