10.02.2026 06:31:29
PAGAYA TECHNOLOGIES präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
PAGAYA TECHNOLOGIES hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresviertel waren -3,200 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 321,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 275,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,930 USD beziffert, während im Vorjahr -5,660 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Jahresumsatz wurde auf 1,26 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,00 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
