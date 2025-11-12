PAGAYA TECHNOLOGIES: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PAGAYA TECHNOLOGIES hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PAGAYA TECHNOLOGIES -0,930 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 339,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 249,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at