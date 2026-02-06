|
Page Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Page Industries präsentierte am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 169,93 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Page Industries 183,48 INR je Aktie eingenommen.
Page Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,87 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 186,97 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 13,81 Milliarden INR gesehen hatten.
