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13.11.2026 06:31:28
Page Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Page Industries hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 181,59 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Page Industries ein EPS von 174,62 INR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Page Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,40 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 12,91 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 188,01 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 14,70 Milliarden INR erwartet worden war.
Redaktion finanzen.at
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