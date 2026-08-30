PagerDuty Aktie

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WKN DE: A2PF9K / ISIN: US69553P1003

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30.08.2026 07:50:15

PagerDuty CEO Sells 28,847 Shares as the Stock Edges Up

John D. DiLullo, Chief Executive Officer of PagerDuty, Inc. (NYSE:PD), reported the sale of 28,847 shares of common stock on August 26, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($12.19); post-transaction value based on August 26, 2026 market close ($12.19).PagerDuty is a leading provider of digital operations management solutions with a market cap of $1.2 billion, demonstrating strong profitability with trailing 12-month net income of $181.0 million. The company's platform processes critical operational data for enterprises seeking to optimize incident response and minimize service disruptions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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