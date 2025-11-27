PagerDuty stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PagerDuty hat sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PagerDuty in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 124,6 Millionen USD im Vergleich zu 119,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at