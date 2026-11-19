PagSeguro Digital hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 206,12 ARS. Im letzten Jahr hatte PagSeguro Digital einen Gewinn von 154,40 ARS je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat PagSeguro Digital mit einem Umsatz von insgesamt 1 425,83 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 198,58 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 18,96 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at