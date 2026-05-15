PagSeguro Digital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PagSeguro Digital hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 175,74 ARS gegenüber 104,07 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 290,06 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 850,36 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at