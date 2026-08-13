|
13.08.2026 06:31:29
PagSeguro Digital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
PagSeguro Digital äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,320 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat PagSeguro Digital 965,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 862,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,01 BRL sowie einem Umsatz von 5,16 Milliarden BRL in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!