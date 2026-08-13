PagSeguro Digital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PagSeguro Digital äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,320 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat PagSeguro Digital 965,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 862,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,01 BRL sowie einem Umsatz von 5,16 Milliarden BRL in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at