PagSeguro Digital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PagSeguro Digital veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 184,44 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 121,81 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 360,77 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,27 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at