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18.11.2026 06:31:28
PagSeguro Digital informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
PagSeguro Digital äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.
PagSeguro Digital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 950,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 902,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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