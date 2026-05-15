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15.05.2026 06:31:29
PagSeguro Digital legte Quartalsergebnis vor
PagSeguro Digital hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat PagSeguro Digital im vergangenen Quartal 909,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PagSeguro Digital 805,6 Millionen USD umsetzen können.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,05 BRL erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 4,87 Milliarden BRL belaufen hatte.
Redaktion finanzen.at
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