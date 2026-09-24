Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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24.09.2026 12:26:36
Paid ATM Fees? Visa, Mastercard’s $167.5 Million Settlement Could Put Money Back in Your Pocket: Who Qualifies, Claim Deadline and Potential Payout
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Nachrichten zu Visa Inc.
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24.09.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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24.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
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24.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
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22.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich leichter (finanzen.at)
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22.09.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
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17.09.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
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16.09.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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16.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Visa Inc.
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