Paid hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Paid hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Paid mit einem Umsatz von insgesamt 5,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21,69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at