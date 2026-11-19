Paid gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite standen 5,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at