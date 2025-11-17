Paid stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Paid hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Paid hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at