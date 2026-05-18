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18.05.2026 06:31:29
Paik Kwang Industrial legte Quartalsergebnis vor
Paik Kwang Industrial hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -56,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Paik Kwang Industrial ein EPS von 42,00 KRW in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 70,23 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 64,56 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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