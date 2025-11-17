Paik Kwang Industrial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Paik Kwang Industrial ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Paik Kwang Industrial die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 34,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Paik Kwang Industrial im vergangenen Quartal 69,83 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Paik Kwang Industrial 62,91 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at