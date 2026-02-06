Paik Kwang Industrial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Paik Kwang Industrial lud am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 12,03 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 71,53 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 12,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 63,47 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 135,16 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Paik Kwang Industrial 82,00 KRW je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 272,14 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 245,23 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at