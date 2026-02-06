|
06.02.2026 06:31:28
Paik Kwang Industrial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Paik Kwang Industrial lud am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 12,03 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 71,53 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 12,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 63,47 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 135,16 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Paik Kwang Industrial 82,00 KRW je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 272,14 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 245,23 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.