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19.11.2026 06:31:28
Paik Kwang Industrial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Paik Kwang Industrial hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 79,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 33,00 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 73,36 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69,83 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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