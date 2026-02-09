Paisalo Digital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Paisalo Digital hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,700 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,40 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 17,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,04 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

